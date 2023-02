Hensel, duro con la oposición: 'Hablan de necesidad y no sesionan para dar derechos'

Este martes 7 de febrero finalmente 60 sanjuaninos pudieron finalizar su trámite jubilatorio. En este evento estuvo presente Alberto Hensel, quien cargó duro contra la oposición sanjuanina cuando tuvo la oportunidad de hablar ante la prensa. El funcionario aseguró que los miembros de este sector hablan mucho de las 'necesidades' de los sanjuaninos, pero luego sus diputados no están presentes a la hora de sesionar en busca de nuevos derechos.

Durante el pasado lunes 6 de febrero Marcelo Orrego hizo oficial su candidatura a gobernador de San Juan para las próximas elecciones. En ese contexto, entre otras frases dirigidas hacia las autoridades que están en el poder actualmente, el diputado nacional expresó que: 'Para este gobierno las prioridades son muy distintas a las necesidades de la gente'.

A esta afirmación contestó sin pelos en la lengua el actual ministro de Gobierno de San Juan, Alberto Hensel. El funcionario se refirió a estos dichos desde la Sala Rogelio Cerdera, acompañado por Sergio Uñac, pero sin nombrar explícitamente ni a Orrego ni a ningún opositor.

'Abrí el diario y advertí algunas contradicciones en el discurso político. Esto (los 60 trámites jubilatorios finalizados) se pudo hacer primero porque hay una decisión política del Gobierno Nacional, segundo por una decisión del Gobierno Provincial de articular el trabajo de distintos organismos para que cumplamos con esto. Además, es porque se impulsaron normas que permiten esto. Resulta que uno escucha en el discurso que hay necesidades. Y si, a nosotros nos enseñaron que donde hay una necesidad hay un derecho, pareciera de que algunos hablan sólo de las necesidades y se olvidan de los derechos', manifestó..

En estas declaraciones Hensel cargó no sólo contra quienes mantienen este discurso de las necesidades, sino también contra los legisladores que representan a la oposición. En ese sentido aseguró que justamente son ellos los que no van a sesionar cuando se busca otorgarle más derechos a la sociedad.

'Casi a fin del año pasado el Senado de la Nación prorrogó la moratoria previsional. ¿Saben por qué todavía no se concreta como norma? Porque tiene que ser aprobado por el Senado y por Diputados ¿saben quienes son los únicos diputados que no bajan a discutir esto? los mismos que empiezan a hablar de necesidades. Hablan sólo de necesidades y no de derechos. Yo les diría que hagan bajar a sus diputados. Esta es la realidad, no sólo alcanza con el discurso, se los tiene que acompañar con hechos y con compromisos. Mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar', sentenció.