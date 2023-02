Uñac: 'Gioja seguro irá por dentro, habrá una competencia enriquecedora'

Durante la mañana de este martes 7 de febrero, desde la Sala Rogelio Cerdera, Sergio Uñac habló sobre la candidatura del ex gobernador José Luis Gioja. Sobre este aspecto la autoridad se mostró sumamente segura de que el diputado nacional competirá por dentro de su mismo frente y no representará uno diferente

El gobernador de San Juan fue consultado en rueda de prensa sobre la posibilidad de que él y Gioja se presenten a las próximas elecciones en listas de diferentes frentes. En ese sentido aseguró que tiene una gran ilusión de poder acordar para poder competir pero empujando hacia el mismo lado.

'Sería conveniente que Gioja juegue por dentro, no lo imagino en otro lugar. Tengo toda la expectativa de que podamos abordar ese acuerdo. Gioja es peronista, va a jugar dentro del frente, de eso no cabe duda. Deberemos conversar algunos temas, tendremos una competencia que enriquezca la política sanjuanina. Con la experiencia de él y la mía será una competencia legal, con el aporte de lo que cada uno ha acuñado este tiempo. Propondremos un nuevo esquema para que San Juan siga creciendo', expresó.

Si bien la máxima autoridad sanjuanina aseveró sentir esta gran expectativa, reconoció que todavía no ha podido sentarse a hablar con el actual legislador nacional. En relación a esto no quiso dar pistas sobre quien será su compañero o compañera de lista y mencionó que cerca del 25 de marzo, fecha límite para hacer las presentaciones, podría anunciarlo oficialmente.

'Todavía no he podido hablar con José Luis Gioja pero él es una persona de mucha trayectoria. Su aporte en esto de presentar propuestas a los sanjuaninos va a ser muy significativo. Es una persona que gobernó 3 veces San Juan, tiene una gran experiencia sobre como hacerlo. Me parece que va a ser una competencia de proyectos, de planificaciones, de propuestas, de plataformas en el caso del frente que yo represento', manifestó.