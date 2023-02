Daniela Rodríguez: 'Nuestro objetivo es continuar con el proyecto de esta gestión'

Daniela Rodríguez, candidata a intendenta de Chimbas, dialogó con el móvil de Canal 13 desde una de las inauguraciones que se llevaron adelante este martes. Dijo que el "objetivo es continuar con el proyecto de esta gestión".

"Acá estamos en una 1 de las 4 inauguraciones, son 3 inauguraciones de iluminación y 1 de un espacio verde. Nos seguimos sintiendo orgullosos de nuestra gestión, de ese ritmo que llevamos y que ustedes siempre nos acompañan y palpan la realidad en el departamento", expresó Rodríguez.

En cuanto a la candidatura, manifestó que "son muy buenas por supuesto, tengo una gran responsabilidad de representar este proyecto político, hay un gran equipo; es el mismo equipo el que nos acompañamos, estos resultados no se pueden dar si no hubiera un gran equipo. Fabián es un intendente que es un gran conductor, conduce cada obra, cada decisión, es importantísimo para nosotros y me siento apoyada por cada uno de ellos

Sobre la continuación de la gestión, explicó que "sí es el proyecto político de "Chimbas te quiero", el mismo ritmo de obra, entendemos que donde se culmina una obra hay que ir mirando íntegramente cada uno de los barrios. Lo que hacemos siempre es tener ese diálogo con cada una de las comunidades".

