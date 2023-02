Martin aseguró que finalmente habrá pase a planta permanente en Rivadavia

El intendente Fabián Martín aprovechó la inauguración de la nueva plaza del barrio Natania 29, para aclarar que tras las reuniones con una serie de contratados para destrabar la protesta que comenzó esta semana llegó a su fin. El acuerdo fue que una vez que pasen las elecciones se llamará a concurso para cubrir las 80 vacantes que hay en la actualidad en la planta permanente rivadaviense.

"Por el acuerdo fiscal, no podemos hacer pase a planta permanente nueve meses antes de las elecciones", aclaró Martín, quien agregó, "en estos siete años no pasamos gente a planta". El dato curioso es que el actual intendente, que llegó a este acuerdo con los trabajadores, no podrá ser elegido para las próximas elecciones de mayo, ya que está terminando su segundo consecutivo. Esto generará seguramente un compromiso que deberá asumir el próximo intendente.



Entre otros temas que aclaró Martín también está la presencia del carruaje de Rivadavia en el Carrusel de la FNS. Pasa que este domingo cuando en el Paseo de las Palmeras, en el parque de Mayo se presentaron las maquetas y la única que faltó fue la de Rivadavia. Respecto a esto el intendente dijo que, "Rivadavia si tendrá carruaje, pero con un presupuesto no tan elevado como los demás municipios". Aclaró que, "vamos a participar de la fiesta de los sanjuaninos, pero no vamos a gastar 3 o 4 millones, como el resto".

Por último dijo que, "el gobierno de la provincia los excluyó de la entrega de 1 millón de pesos para la construcción de carruaje", algo que según si hizo con los restantes municipios, según él.