Sánchez, entre la charla pendiente con Uñac y el pedido familiar: 'Quieren que me jubile'

Cada vez están más cerca las elecciones del próximo domingo 14 de mayo y en ese sentido cada vez se van confirmando más candidaturas. Sin embargo una gran duda que existe es si el intendente de Pocito se presentará en busca de una reelección o si decidirá no participar en este nuevo acto eleccionario.

Armando Sánchez, intendente de Pocito, contó ante el móvil de Canal 13 en qué situación se encuentra respecto a una posible nueva candidatura. El jefe comunal reveló que todavía no ha tenido la oportunidad de sentarse a charlar sobre el tema con Sergio Uñac.

'Digo siempre lo mismo, soy un militante más que un funcionario. Donde el gobernador me necesite ahí voy a estar. Yo todavía no me he sentado a hablar con él y tengo la contra que es la familia. Mis hijos y mi nieta de 18 años que es la mayor me dice que me deje de joder, que me jubile y que me dedique a pasear. Lo que hago es porque me gusta, porque si es por año de aportes tengo más de 40 años y por la edad mucho más también', expresó.

Siguiendo en la misma deslizó la posibilidad de que ese esperado encuentro con la máxima autoridad sanjuanina se de en cuestión de días. Sumado a esto, no descartó la chance de presentarse en las elecciones, pero como candidato a otro puesto si es que el gobernador se lo solicita.

'Seguramente en estos días nos vamos a sentar a charlar porque ya están sonando algunos nombres. Lo único que hay en Pocito del Frente Todos por el momento es la candidatura del concejal Mario Gaitán. La vez que el gobernador me ha convocado yo estuve pero tengo que ver que es lo que me va a pedir. En una de esas no me necesita como candidato a intendente o si. Donde él me necesite yo voy a estar. A nadie de mi familia le gusta la política y me recriminan el tiempo que paso con ellos. Llevo 28 años metido en la política', sentenció.