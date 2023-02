En Pocito prospera un acuerdo para que compita Torrent

El intendente de Pocito, Armando Sánchez, venía dilatando la confirmación de su candidatura por otro mandato. Mucho más después de conocer que el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay, tenía decidido regresar al municipio con el respaldo de Sergio Uñac. Hubo humo blanco. Por estas horas prospera la postulación del secretario de Hacienda de la provincia, Gerardo Torrent, con el acompañamiento del actual jefe comunal.

Así lo reveló a Canal 13 un operador del PJ muy cercano al gobernador. Solo falta el anuncio oficial tras una serie de reuniones mantenidas hace pocos días. La misión de todos los candidatos a intendente será sumar la mayor cantidad de votos posibles para retener el municipio y colaborar con la victoria de Uñac en la provincia.

Por ese motivo era imperioso que Sánchez no se hiciera a un lado. Como actual intendente, podía aportar estructura y adhesiones que ya no le respondieran a Aballay. Consultado por el móvil de Canal 13 el pasado miércoles, el jefe comunal reconoció que estaba en la disyuntiva entre jugar o no. Por un lado tenía el pedido concreto de Uñac. Por el otro, el planteo familiar de jubilarse.

Sánchez no blanqueó otra situación que sí trascendió en estricto off the record, de fuente peronista. El intendente no encontraría la manera de enfrentarse con Aballay, si el titular de Desarrollo Humano vuelve a desembarcar en el departamento con todo el respaldo de Gobierno. La lógica indica que los dirigentes, los punteros, se volcarían hacia el ministro.

Por otro lado, aunque ambos conservan una relación cordial, en los últimos cuatro años hubo algunas asperezas que fueron dejando secuelas. Nunca se hicieron públicas, pero sucedieron. Aparentemente Sánchez habría sentido que muchas de las políticas sociales de la provincia llegaron al territorio sin pasar por la intendencia. Es lo que popularmente se denomina 'puenteo'.

Por otro lado, la intención de voto en Pocito no sería tan holgada como antaño. Las mediciones habrían detonado que Aballay tuviera que regresar para sumarse a la escuadra del Frente Todos por San Juan en su departamento. Puro pragmatismo y verticalismo, al mejor estilo peronista.

Su caso es análogo al de Alberto Hensel, que está volviendo a dar batalla en Sarmiento. Ambos estaban en la línea de relevo del mismísimo Uñac, en caso de que el gobernador hubiera decidido no competir esta vez. Si rankeaban para lo provincial, con mayor razón harían buen papel en sus patrias chicas.

El plan nunca fue desplazar a Sánchez por Aballay, sino sumar candidatos para robustecer la sumatoria de votos que promueve la Ley de Lemas, hoy denominada Sistema de Participación Amplia y Democrática (SIPAD). Por eso el eventual renunciamiento del intendente nunca fue bien visto. Todo lo contrario.

Conversaciones mediante, Sánchez habría aceptado apoyar a Torrent, secretario de Hacienda y virtual viceministro de Marisa López. El funcionario es dirigente territorial en Pocito y está alineado indubitadamente con el uñaquismo. Tiene buena sintonía con el intendente. No les costaría acordar la letra fina para confluir en una sola lista.

De este modo, Torrent podría convertirse en el candidato de continuidad de Sánchez y debería coexistir con la propuesta de Aballay. Además se sumarían los votos del candidato bloquista, Mario Gaitán, que está lanzado también por dentro del Frente San Juan por Todos.

De acuerdo al calendario electoral el cierre de listas será el sábado 25 de marzo. Hasta entonces habrá tiempo para abrochar compromisos y sentar las bases de la competencia interna.