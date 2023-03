Larreta y una jugada promesa: 'Lo garantizo, yo voy a bajar la inflación'

Desde hace un tiempo que esta confirmado que Larreta será candidato a presidente de la República Argentina, representando a Juntos por el Cambio. En ese contexto dio unas resonantes declaraciones durante la presente jornada. La autoridad expresó: 'Lo garantizo, yo voy a bajar la inflación, es el primer objetivo que tenemos'.

En horas de la mañana de este martes el jefe de Gobierno de CABA, Horacio Rodríguez Larreta, participó de la presentación del proyecto para simplificar un trámite de la VTV. El mismo tiene el objetivo de poder aliviarle el bolsillo a los vecinos que deban realizar este procedimiento.

En ese contexto habló sobre alguna de las medidas principales que tomaría si llega a ser electo como nuevo Jefe de Estado. 'Lo garantizo, voy a bajar la inflación; es el primer objetivo que tenemos. Hoy la gente ya no es que no llega a fin de mes, sino que no llega a fin de la semana. Hoy no hay precios, vas a comprar algo y a los dos días cuesta más. Los comerciantes no pueden trabajar. Venden y cuando van a reponer, reponen mas caro que lo que vendieron. No se puede vivir así', aseveró.

En ese mismo sentido, manifestó que una de las principales medidas que tomarían sería buscar aumentar el número de exportaciones, para no depender de las subidas y bajas del tipo de cambio. 'La Argentina no puede gastar todos los años más de lo que tiene y emitir con la maquinita, tenemos que cortar eso', señaló.