Sancassani: "Vamos a ser una opción nueva y joven en Santa Lucía"

Juan Sancassani, director de Defensa al Consumidor, es también candidato a intendente de Santa Lucía por el Bloquismo. Mientras lleva adelante su trabajo diario, también realiza caminatas y una serie de actividades de tarde, vinculadas a sus aspiraciones políticas y en carrera a las elecciones del 14 de mayo.

En este marco dialogó con el móvil de Canal 13, Sancassani contó que "estamos trabajando hace rato" para el cambio que el bloquismo busca en Santa Lucía. "Vamos a competir, vamos a ser una opción en el departamento, una opción nueva, joven y queremos trabajar en el departamento para que el santaluceño tenga algo diferente".

"Soy joven, tengo muchas ganas de trabajar. En la mañana estamos en la función pública y en la tarde estamos todos los días trabajando en el departamento. Si bien tengo un equipo que me acompaña en la Dirección, se que si no estoy lo van a hacer bien, vamos repartiéndolo como podemos pero siempre trabajando", sostuvo Sancassani.

"Hay muchas cosas que las han trabajado muy bien y hay que seguirlas haciendo, se han trabajado muy superficialmente; hay cosas más profundas que todavía no cambian. Hay zonas que no tienen cloacas, no hay gas, necesidades básicas", dijo sobre la actualidad del departamento.

"Ni hablar de la política habitacional, hoy acceder a una vivienda en el departamento es muy difícil. Si no la hace el Gobierno provincial, no se puede acceder. Ni hablar de un lote", expresó.