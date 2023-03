Baistrocchi: "Mi campaña no será un slogan o promesas, será la gestión"

El intendente de la Capital, Emilio Baistrocchi, este jueves llevó adelante la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, y de esta forma brindó su último discurso anual de la actual gestión al frente del municipio.

Luego del acontecimiento, el intendente brindó declaraciones al móvil de Canal 13 y dijo que "nosotros nos vamos a proponer al vecino 4 años más pero quienes decidirán son ellos".

"Nuestra propuesta es en base a lo trabajado en estos 3 años, un municipio que ha logrado ordenarse, que ha logrado en estos 3 años la mayor inversión en obra pública que está a la vista, la mayor recuperación de pavimento urbano en 4 décadas", sostuvo.

Además agregó que "este año no vamos a hacer nada diferente a los años anteriores, porque justamente a lo que nosotros apostamos; no es un slogan que tenga que ver con la promesa, o la emoción, si no al hacer, que es nuestro fuerte, a lo que se ha hecho y cómo se ha hecho".

"Lo decía en el mensaje que quizás el mayor de los logros no es una obra o una plaza puntual, si no lo intangible que hemos logrado", expresó el intendente.

"Mi campaña empezó el 10 de diciembre de 2019, las obras a ejecutarse este año ya empezaron prácticamente caso todas, el 80%", agregó. "Para mi la campaña es el trabajo diario, la gestión. No me vas a encontrar e ningún slogan, nosotros proponemos a la gente y cumplimos con la palabra", dijo Baistrocchi.

El edil capitalino sostuvo también que "fue un discurso pensando en que nos vamos a volver a poner en consideración del capitalino".