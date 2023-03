Fabián Gramajo será candidato a vicegobernador por "San Juan Vuelve"

Este lunes, a las 13:30 como estaba anunciado, el diputado nacional y candidato a Gobernador por "San Juan Vuelve" que integra el Frente "San Juan por todos", José Luis Gioja, anunció su compañero de fórmula para las elecciones del 14 de mayo en la provincia. Mediante un video, mate de por medio y spot publicitario, Gioja confirmó que el intendente de Chimbas, Fabián Gramajo, es su candidato a Vicegobernador.

Gioja comenzó su mensaje a la población diciendo que "el que vive mucho y no aprende nada es doblemente sonso, porque se le fue la vida y no alcanzó a darse cuenta de su ignorancia. En este momento importante de mi vida miro hacia atrás y me doy cuenta que aprendí y sigo aprendiendo de todo y de todos".

"Pero lo que más me pone orgulloso es que aprendí que la vida es siempre para adelante. Hay que meterle sin cansarse, que nunca podés aburrirte de seguir pechando y que los resultados siempre pagan el esfuerzo", sostuvo.

"Vamos a volver, con responsabilidad, para devolverle a San Juan la grandeza y el orgullo. Vamos a volver para arrasar con el abandono, el desaliento, vamos a volver para ser generosos con propios y ajenos. Vamos a recuperar la dignidad del trabajo para pasarle la aplanadora a la mezquindad de la politiquería. Y vamos a volver con el alma llena de alegría, el corazón repleto de esperanza, dandolé la mano a todos con la certeza de que no vamos a soltarselá", dijo.

"Va a ser el San Juan donde nadie sobra, nadie está de más y nadie va a sentirse ajeno", manifestó Gioja.

Luego pasaron un spot publicitario de campaña que fue filmado en el Parque de Mayo. Batucadas, pancartas, muchos jóvenes y la figura del reconocido artista callejero "Grillo" Malbrán.

Después continuó su mensaje diciendo que "me pecharon para que presidiera la lista, para que fuese candidato a Gobernador, lo hago con tremendas ganas. Voy a poner todo lo que tenga que poner, sobre todo la convicción de que vamos a andar bien", dijo Gioja.

"Lo que quiero anunciarles hoy es que quien me va a acompañar como candidato a Vicegobernador es un compañero, amigo, es intendente de un lindo departamento de San Juan; ha sido concejal, tiene una dilatada vida política, es autoridad partidaria. Sabe recorrer la calle, sabe dar la mano y sabe que en ese dar la mano se asume un compromiso y ese compromiso se cumple. Ese compañero, ese amigo, es Fabián Gramajo", explicó. Y le dio un fuerte abrazo y estrechó la mano al edil chimbero, además de agradecerle haber aceptado el ofrecimiento.

Gramajo dijo sus primeras palabras como candidato a Vicegobernador, bromeando mientras tomaban mate, y sostuvo que "mi compromiso es trabajar incansablemente como lo he hecho en mi querido Chimbas te Quiero, un departamento que se ha puesto de pie y que tiene para darle mucho a San Juan".

"Mi compromiso y el de todo un departamento va a ser el de seguir trabajando incansablemente", dijo Gramajo.

"Queremos contribuir a este gran equipo de trabajo que nos acompaña para que juntos, con tu sabiduría, experiencia y con la fuerza y juventud que tenemos nosotros pueda ser la fórmula perfecta para construir un San Juan mejor, un San Juan te quiero", concluyó, con un fuerte apretón de manos y risa con Gioja.

Mirá los videos con el anuncio: