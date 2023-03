Horas decisivas: ¿será Aballay el compañero de fórmula de Uñac?

A horas de la presentación de listas de los frentes crece la expectativa por el compañero de fórmula de Uñac en las elecciones del 14 de mayo. Es por eso, que en rueda de prensa el ministro de Desarrollo Humano, Fabián Aballay fue consultado este lunes sobre su futuro político.

'Son momentos decisivos donde cada frente arma su estrategia política, y en este sentido todavía quedan algunas horas para terminar de cerrar esto. Ustedes saben que la dinámica de la política obedece a armados territoriales, a presentar siempre al electorado una oferta política que genere expectativa, pero en este sentido el gobernador tiene la libre voluntad para elegir su compañero de fórmula’, empezó diciendo.

Luego aseguró que todavía ‘no le han manifestado nada al respecto’. ‘Nosotros seguimos trabajando en esta tarea que se nos encomendó hace tiempo, que justamente es tener que trabajar en el marco territorial en Pocito’, señaló.

'En política estamos todos preparados, y todos tenemos algún tipo de expectativa, y creo que es bueno tenerlo porque nos motiva a seguir trabajando en el día a día’, manifestó el pocitano.

Aballay aseguró que continuará siendo totalmente respetuoso de la decisión que vaya a tomar Uñac. ‘Es una decisión política, pero que tiene que ver con lo personal, y que tiene que ver con una decisión personal del gobernador, de poder elegir a esa persona de confianza que pueda de alguna manera acompañarlo en la fórmula’, manifestó.

El experimentado dirigente señaló que siempre está dispuesto a trabajar por el proyecto San Juan. ‘Ese es el trabajo que tenemos, es el compromiso de todos, trabajar cada uno desde su sector entendiendo que cada uno puede generar aportes que son realmente importantes que hacen a la sumatoria de nuestro frente, y por ahí pasa el objetivo más importante', expresó.

La explicación de las llamativas pintadas en Pocito de Uñac - Aballay

Consultado sobre las pintadas que aparecieron en Pocito en las que se lee la leyenda Uñac-Aballay, el uñaquista, con una sonrisa en el rostro, dijo: 'Había poca pintura, no alcanzó para poner más detalles, supongo que en los próximos días irá a ir el pintor a repintar esas paredes probablemente'. Luego aseguró que no se trata de ningún indicio. 'No sé porque en su momento pintaron así, pero claramente hay que contener la felicidad y esperar el desarrollo de las próximas horas que son cruciales en las decisiones que se van a tomar en los sectores de cada frente'.

Aballay volvió a remarcar que siempre es respetuoso de la decisión que tome el gobernador en cuanto a su candidato a vicegobernador. 'Estamos fervientemente a poder apoyarla y desarrollar el trabajo que siempre nos ha caracterizado, que es el trabajo territorial, es poder trabajar con las bases y poder generar una conexión con los vecinos', cerró.

‘Si me llama para vicegobernador Uñac, no es allanarle el camino a Torrent’

En la misma línea hipotética de una posible candidatura a vice de Uñac, el ministro aseguró que si eso sucediera, no se trataría de un allanamiento de camino a Gerardo Torrent, quien es candidato a intendente por Pocito.

'Es cierto también que hay otras figuras que se mencionan, que realmente tienen mi respeto, mi admiración, y que también son personas que hacen aportes importantes de distintos sectores, pero claramente es una decisión política, pero a su vez es una decisión personal que deberá tomar el gobernador. Y seguramente va a ser la decisión que todos en nuestro vamos a respetar, pero fundamentalmente que seguro vamos a apoyar', manifestó Aballay.