Chanampa: "Nunca renegué del proyecto en el que estoy"

Desde la sede del PJ, este martes en la noche cuando se presentaban las listas de cara a las elecciones del 14 de mayo, el candidato a intendente de Chimbas Andrés Chanampa, que integra el Frente San Juan por Todos, subagrupación "Vamos San Juan", dialogó con el móvil de Canal 13.

"En el caso personal es una lista con mucha expectativa, el departamento Chimbas, con mucho trabajo. Nunca renegué de mi sueño y del proyecto en el que estoy que es acompañar al gobernador Sergio Uñac", dijo Chanampa.

"A mí no me cambia mi proyecto", sostuvo el candidato sobre la candidatura de Fabián Gramajo como Vicegobernador. "Yo estoy convencido y sigo apuntando a lo mío, yo soy leal y soy consecuente y también tengo claro donde estoy parado desde el 2015, yo no he cambiado, yo sigo trabajando en el mismo espacio", expresó.