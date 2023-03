El lado B de las listas: los que se cruzaron, los famosos y los que se reubicaron

Este martes las diez subagrupaciones que participarán dentro de cuatro frentes en las elecciones de mayo debían presentar sus listas en las juntas electorales partidarias. Como era de esperar todos esperaron a último momento para presentarlas.

Una vez que se empezaron a conocer los nombres hubieron algunos que resaltaron por encima de otros. Los primeros los de los "famosos", obviamente no están ligados al mundo de la política por eso saltan a la vista. El primer caso fue la confirmación en Zonda de la candidatura a intendenta de Gisel Fernandez, la ex Reina del Sol, incursionará por primera vez en política. Pero no será la única figura que salta del escenario mayor de la FNS a las urnas. También está el caso de Ana Paula Anzor, ex Embajadora del Sol, que ocupa el último lugar de la lista de diputados proporcionales que encabeza la subagrupación del actual gobernador Sergio Uñac. Otros tres reconocidos por la sociedad sanjuanina son tres deportistas, el primero es Jorge Elgueta, ex voleybolista, que será candidato a diputado por Rivadavia dentro de Giojismo, también por el mismo espacio estará Juan Pablo Siterna, que será candidato a diputado departamental también. En la vereda de en frente se encuentra el otro deportista, Pablo Usin, que será candidato a concejal por Capital en las filas de Rodolfo Colombo. Por último otro personaje sanjuanino que se someterá a las urnas será Roberto Yeyo Sosa, como candidato del giojismo en busca de ser intendente de Rawson.

Pero no solo sorprendieron los famosos, también son los que cambiaron de lugar a último momento. En este caso resaltaron dos en particular. El primero fue el de Mario Tello, que parecía tener todo acordado con Jose Luis Gioja para jugar para su "equipo", pero finalmente será candidato departamental de Chimbas por la subagrupación de Uñac. Otro que dio el salto de vereda a último momento fue Mauro Carrelli, quien será candidato a intendente en Sarmiento bajo el ala de Uñac y no de Orrego, como estaba en los planes hasta este inicio de semana.

Por último otros nombres que sorprendieron fueron aquellos que volvieron y se acomodaron en las distintas listas. En este item se puede colocar nuevamente a Mario Tello, pero otro chimbero que reapareció fue Jose "Pepe" Camacho, que vuelve al ruedo de la mano de Uñac. Cabe destacar que esto apenas es una parte ya que al cierre de esta edición solo se oficializaron las presentaciones de algunas listas.