Venerando: 'Queremos devolverle Rivadavia a Uñac y cumplir el sueño de los vecinos'

Desde la sede del Partido Justicialista la actual ministra de Salud Pública el pasado martes habló con Canal 13, acerca de su candidatura a intendenta de Rivadavia. En ese sentido mencionó que uno de sus objetivos principales es devolverle el departamento a Uñac y cumplirle el sueño a los vecinos.

Alejandra Venerando, candidata a intendenta por Rivadavia, mencionó que de obtener buenos resultados en las elecciones, tratará de trabajar en conjunto con los diferentes sectores para transformar el municipio. En ese sentido hizo referencia a limar las asperezas que existen entre algunos espacios, para trabajar todos juntos.

'Hay que transformar este departamento, Rivadavia esta para más, hay que seguir transformando esta calidad de vida que tienen ellos en diferentes sectores. No necesitamos dos rivadavias, necesitamos uno sólo con oportunidades para todos. Ojalá me puedan acompañar. El desafío es que todos trabajemos unidos para transformar este querido departamento, tiene mucho que ver el gobernador Uñac. No sólo queremos devolverle el departamento y cumplirle el sueño a los vecinos', expresó.

Siguiendo en la misma línea, la actual titular de la cartera sanitaria de San Juan se mostró sumamente feliz de que Sergio Uñac le diera esta chance. Debido a esto aseguró tener muchas ganas de ponerse a trabajar para solucionar los problemas de los y las rivadavienses.

'Es mi primera oportunidad, estoy muy contenta, acompañada por todo el equipo, cumpliendo con todo lo que se necesita. Estoy con mucho entusiasmo, con ganas de trabajar, con mucho compromiso y escuchando a los vecinos. Acompañando a los equipos y a los rivadavienses tratando de transformar toda su problemática en un plan estratégico para que pueda ser resuelta', sentenció.