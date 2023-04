Escobar: ‘Espero que con esta Ley de Lemas termine ganando el que tenga más votos’

Este lunes, en el primer programa de Con todo al aire, pasó el ex gobernador Jorge Escobar, quien calificó al nuevo sistema electoral de la provincia como la vieja Ley de Lemas, para después cuestionar la legitimidad que le daría al ganador. ‘Espero que, a través de la Ley de Lemas, que se armó por conveniencia electoral, termine ganado el que tenga más votos’, indicó.

El ex mandatario no dudó en señalar que el nuevo sistema electoral, SIPAD que estrenará la provincia el 14 de mayo puede no legitimar al ganador. Puntualmente, Escobar hizo hincapié en el caso hipotético en que gane quien no tenga la mayor cantidad de votos. Además, aseguró que salió a la luz por ‘conveniencia política’.

A la hora de hablar de su experiencia personal, el ex gobernador recordó que en el 95’ fue por la Ley de Lemas porque había muchos independientes que tenían intenciones de participar, pero no podía juntarlos en una interna con el PJ. ‘¿Cómo hacíamos para juntar las dos fuerzas? Entonces, para que todo el mundo tenga derecho de participar, llegó la Ley de Lemas, que ordenó, por lo que fue todo un éxito’, consideró.

En el caso de las elecciones del 99’, Escobar señaló que se equivocó al prolongar el sistema de lemas, ya que como venía avanzando la Alianza, si las elecciones se hubiesen desarrollado de forma normal, el resultado hubiese sido otro en la provincia.

‘Además del salario de los docentes en paritarias se tiene que hablar de que el nivel educativo viene cayendo’

Escobar también opinó sobre las declaraciones del gobernador Sergio Uñac, quien señaló que en paritarias debería empezarse a hablar de calidad educativa, además de salarios. En ese sentido, el ex mandatario coincidió con esto, señalando que a los docentes se les debe exigir del mismo modo que se les da. ‘Si queremos un diferencial económico, tengamos un diferencial en calidad’