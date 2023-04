Uñac: “Me he presentado por que estoy habilitado constitucionalmente”

En los últimos días desde diferentes sectores han realizado impugnaciones a la candidatura a gobernador de Sergio Uñac, en distintos organismos del Poder Judicial. Al ser consultado por la prensa el mandatario provincial aseguró que se presentó porque la ley se lo permite.

“Me he presentado por que estoy habilitado constitucionalmente”, expresó en rueda de prensa, sin embargo aseguró que espera que se expida la Justicia y no hacer análisis de su parte. Así mismo hizo referencia que la normativa había sido modificada antes que el llegara a la vice gobernación acompañando al ex gobernador José Luis Gioja.

“Respetamos la presentación, no estamos de acuerdo con ella, definirá la justicia local, ellos seguirán en el caso de que el resultado sea negativo hacia mi llegará la apelación y si es viceversa irán ellos en apelación hasta llegar al máximo tribunal de Justicia de la Nación”, finalizó.