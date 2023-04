Sepúlveda, sobre su apoyo a Fabio Aballay: "Acompaño a un líder, compañero y amigo"

Sergio Sepúlveda, director de Niñez, Adolescencia y Familia, es candidato a concejal en Pocito, integrando la lista que lleva como candidato a intendente de ese departamento al ministro de Desarrollo Humano, Fabio Aballay. En este marco Sepúlveda habló en "Cien por Hora" del evento que hubo este lunes en el Club Aberastain y de las elecciones del 14 de Mayo en San Juan.

"Estuvimos acompañando en este caso a Fabio Aballay, ayer hubo una multitudinaria convocatoria en el Club Aberastain donde se recibió la visita del Gobernador Sergio Uñac, no solamente estaba Fabio y la lista que acompaña a Fabio, si no también las otras listas", explicó. La lista de Aballay integra la subagrupación "Vamos San Juan" del Frente "San Juan por Todos".

"Fue una linda actividad ayer, con mucha gente, con mucha gente de Pocito. Muy lindo recibimiento al Gobernador y todos los candidatos en todo lo que es el nuevo sistema SIPAD", explicó.

Además Sepúlveda se refirió al acompañamiento a Aballay en la lista de concejales: "yo vengo trabajando hace muchos años con Fabio así que he acompañando no solamente a un líder que es para mí, si no también a un compañero y amigo. Estamos muy contentos porque además a Fabio allá en Pocito lo quiere mucho la gente, ha hecho durante sus 8 años de intendencia una gran gestión. Somos muy bien recibidos".