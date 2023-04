Uñac: "Con Gramajo no hemos tenido ningún tipo de comunicación"

Este viernes por la mañana el Gobernador Sergio Uñac brindó declaraciones a la prensa, dejando definiciones sobre los temas más destacados de la semana. Lo hizo desde el Hotel del Bono Park donde se desarrolló el acto de apertura de Reunión de Junta de Gobierno con Autoridades de la Federación Argentina de Consejos.

Uno de los temas que abordó fue el acto de campaña que tuvo este jueves por la tarde en Chimbas. "Fue un acto político. Hemos ido a contarles todo lo que hemos construido en el departamento. No sé si sea la batalla, va a ser un departamento que nosotros vamos a intentar volver a ganar como lo hemos venido haciendo desde el año 2015 a la fecha", dijo.

- "Es una gestión provincial que puso el foco en todos los departamentos, pero especialmente en Chimbas"

Sin diálogo con Fabián Gramajo

"Con Gramajo no hemos tenido ningún tipo de comunicación", contestó Uñac ante la consulta de la prensa de qué si había vuelto a hablar con el intendente chimbero luego de la confirmación de su candidatura a vicegobernador en la fórmula con José Luis Gioja para estas elecciones de mayo.

"Respetamos la decisión, podemos no compartirla. La sociedad está cansada de las peleas entre los dirigentes, lo que debemos hacer es exponer ideas, tratar de lograr la atención y acompañamiento de la sociedad y ellos van a definir quien va a gobernar en la ciudad y cada departamento", manifestó.

Además Uñac agregó que "uno puede ir visibilizando ciertas cosas, y puede ir haciendo un perfil de cada una de las personas con las que se contacta, así que fue sorpresa pero a medias".

También dijo que a Gramajo lo ve "como un dirigente que tomó una decisión. Agresiones a esta altura del partido no me van a escuchar esgrimir contra nadie, podemos compartir o no, pero solo queda en el marco de eso. Es una definición que puede uno no entenderla pero que no me da motivos para agredir a nadie".