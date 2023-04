Plan Reconstruir Salud: fuerte defensa del rol del Estado en la antesala de la elección presidencial

Este lunes el presidente Alberto Fernández presentó en un acto que se realizó en el Museo del Bicentenario de Casa Rosada, el Plan Reconstruir Salud. En su discurso, hizo una fuerte defensa del rol del Estado en la antesala de la elección presidencial.

Del acto participaron también la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi. El mandatario sostuvo que "algunos prefieren tener Ministerio de Finanzas, pero no uno para la salud de la gente" y que "los que se presentan como antisistema son los que más defienden el sistema de la injusticia".

"Estamos hablando de reconstruir la salud. Han pasado varios años desde que empezamos la gestión. Cuando llegamos al gobierno no había ministerios de Salud, de Ciencia y Tecnología ni de Trabajo. En pos del ahorro fiscal priorizaron algunas cosas, y en eso se perdió la salud de los argentinos. El día 99 de nuestra gestión apareció la pandemia de Covid-19 en Argentina", recordó el Presidente.

"Pero el Estado no tiene derecho a decir si es negocio o no darle salud a los argentinos. Tiene la obligación de darle salud. No podemos estar confiados y esperando que alguien desde el sector privado venga a hacer lo que el Estado debe hacer. Digo esto en tiempos donde vuelve a oírse una prédica que dice: 'El Estado no está para estas cosas, hay que dejarlo al sector privado, el Estado está para lo mínimo e indispensable'", subrayó.

Fernández afirmó que "con este plan reconstruir queremos dar testimonio de nuestro compromiso con la salud de la patria. Sin distinción. Estamos haciendo lo que debemos, lo que éticamente nos comprometimos a hacer".

PLAN RECONSTRUIR SALUD

- Inversión total de más de $44.000 millones.

- Del monto total, unos $35.546 millones se destinarán a equipamiento sanitario y vehículos, mientras que los restantes $9.287 millones irán a infraestructura sanitaria.

- A través de la Red Federal de Bioimágenes se incorpora equipamiento de calidad junto con sistemas de digitalización, que permitan compartir estas imágenes con profesionales y/o especialistas que no puedan acceder a una consulta presencial con el paciente, optimizando tiempos, costos y la calidad de atención.

- La entrega de equipamiento incluye 21 resonadores, 29 tomógrafos, 20 angiógrafos, 103 ecógrafos Doppler Color institucional para exámenes cardiovasculares, además de 10.000 PC All in One y 700 notebooks.

- Los móviles sanitarios, destinadas a las jurisdicciones de acuerdo a sus necesidades específicas, son 344 ambulancias de las cuales 189 son de traslado, 61 de urgencia y 94 vehículos 4x4.

- Ampliación de la infraestructura sanitaria: construcción de 26 depósitos provinciales de vacunas, equipados con cámaras frigorífica y la puesta en marcha de 32 nodos de Cuidado en Red.

(Fuente: C5N)