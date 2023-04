Fuerte critica de Gonzalez a Orrego por no estar presente en el programa

Durante la emisión del programa "El barrio pregunta", una vecina eligió al candidato Lucio Gonzalez para consultarle acerca de cual será su postura con los temas vivienda, educación y salud. El candidato fue claro y directo al referirse al tema ya que asumió que se necesita un intendente presente para abordar estas problemáticas sociales.

En sus declaraciones, expresó que se requiere de gestión y coordinación con el gobierno provincial. Además de planificación territorial algo que según lo cree, en este momento no hay. Y necesita un intendente presente y cercano que camine las calles.

En cuanto dijo esto, se refirió al actual intendente de Santa Lucia , quien no asistió al programa. Lo mencionó de esta manera:

“Se necesita un intendente que camine las calles, que conozca la demanda. No, que no esté hoy en este programa con nosotros y no esté con los vecinos”, expresó Gonzalez.