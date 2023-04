Grave acusación del candidato liberal santaluceño contra José Peluc

Mauricio Rojo, candidato a intendente por la Sub agrupación Evolución Liberal que lleva a Sergio Vallejo como candidato a Gobernador, respondió en el programa El Barrio Pregunta a una consulta de los televidentes sobre la utilización de los símbolos, principalmente del león de Javier Milei.

Aclaró que el tribunal electoral de la provincia los habilitó a usar un león, que no debe ser el que utiliza el partido de Javier Milei a nivel nacional. Esto llevó a que en los últimos días se haya intimado al espacio político que debió retirar toda la cartelería de propaganda en la ciudad contratada anteriormente a las denuncias y posterior decisión de la justicia.

Pero yo he ingresado a la política para representar al espacio libertario independientemente de una figura, “mis ideales están apuntados a ese lugar”.

El partido ADN que representa José Peluc, señalado en este caso por Mauricio Rojo, participó de la presentación ante la Justicia Electoral Provincial para que Sergio Vallejo no use la simbología libertaria en su campaña para el próximo 14 de mayo. El tribunal no sólo dio la derecha a la presentación sino que intimó el lunes pasado a la fuerza Evolución Liberal para que en 72 hs. retire toda la cartelería con los símbolos cuestionados. Como la figura del león que popularizó a nivel nacional Javier Milei.