Martín tras la expresión del procurador a la candidatura de Uñac: 'No es un aval'

Durante el pasado jueves desde la Procuraduría de Nación se expresaron acerca de las presentaciones en contra de la candidatura de Sergio Uñac. En ese sentido, mediante un dictamen aseguraron que, 'el proceso resulta ajeno al conocimiento del Tribunal Máximo (Corte Suprema de Nación)'. Sin embargo, uno de los referentes que tiene la oposición en la provincia aseguró que no es un aval para la participación del actual gobernador en las próximas elecciones.

Fabián Martín, intendente de Rivadavia, opinó ante el móvil de Canal 13 acerca de este dictamen que llegó desde este ente nacional. Acerca de esto remarcó que esta no sería una definición favorable para la subagrupación 'Vamos San Juan', ya que todavía no se ha expedido la Corte Suprema.

'El procurador hizo el mismo dictamen que en los casos anteriores, pero la Corte no esta obligada a seguir la recomendación del procurador, por eso tomó los anteriores casos. En esta situación con San Juan no debería ser diferente. No es un aval a su candidatura, pero estamos expectantes', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el candidato a vicegobernador recordó lo que ocurrió con los casos anteriores. Se trata de las situaciones similares que se dieron en Catamarca, La Rioja y Río Negro. En esas ocasiones, los integrantes de la Corte Suprema no siguieron el consejo del procurador y si se involucraron.

'La Corte recibió al caso, se lo trasladó al procurador que dio un dictamen que es ambivalente pero no es malo. El procurador dice que una vez más, como en los casos de Río Negro, La Rioja y Catamarca, entiende que es una cuestión que debe responder la provincia. Sin embargo, la Corte Suprema de la Nación los otros casos los tomó. 'Ustedes cortistas sabrán lo que van a hacer', esto es un poco lo que dice el procurador. Ahora se le corre el traslado a la provincia por tres días corridos y la Corte luego debe resolver. De acá a unos 13 días vamos a saber si la Corte Suprema de la Nación toma el caso', sentenció.