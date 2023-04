Uñac, desde Jáchal: "El dictamen señala que nosotros decíamos la verdad”

Luego de que Procuraduría de la Nación se expresara sobre el pedido que hizo la oposición sanjuanina por una candidatura de Sergio Uñac como Gobernador para las próximas elecciones, él mismo se refirió a este hecho en un multitudinario acto que se realizó en el Club Racing de Jáchal este jueves por la tarde.

Mediante un comunicado se informó que la Procuración de la Corte Suprema de Justicia consideró que no corresponde que el máximo tribunal del país opine sobre la candidatura del gobernador Sergio Uñac, confirmando su postulación para un nuevo mandato.

En el acto, el Gobernador estuvo acompañado del intendente Miguel Vega, también candidato a diputado departamental; Eduardo Cabello, diputado provincial; Marcelo Yornet, titular del IPV y Cristian Morales, subsecretario de Articulación y Desarrollo Territorial de la Provincia, entre otros. Además de todos los candidatos a intendente.

“Quiero compartir con ustedes algo íntimo y personal: cuando me subí a la movilidad que me traía a Jáchal, miré mi celular con el dictamen de la Procuradora General de la Nación que decía sencillamente que el ciudadano Sergio Uñac puede ser candidato el 14 de mayo y que a su juicio la Suprema Corte no debía entender en la materia porque corresponde que entiendan los tribunales de la provincia. Esta opinión fundada ratifica que algunos venían mintiendo cuando decían que esta agrupación no podía presentar a este gobernador como candidato”, sostuvo en sus primeras palabras Uñac.

“Este dictamen señala que algunos mentían, pero ustedes y nosotros veníamos diciendo la verdad", dijo el Gobernador.

"Es un gran primer paso el que hemos dado en la tarde de hoy, el paso judicial. Pero creo que la política debe resolver sus problemas votando y ejerciendo esa obligación cívica sagrada que tenemos desde hace 40 años los argentinos y los sanjuaninos, el derecho a sufragar”, dijo el mandatario.

“Por eso cuando cada cosa que traíamos a Jáchal con Miguel sentía que cumplíamos un mandato sagrado de construir la provincia desde el interior hacia la capital, desde Jáchal hacia la capital y a eso nos dedicamos durante más de siete años de gobierno.

Con la ley de Coparticipación municipal decidimos darle autonomía a los intendentes, que fueran ellos con su gente quienes decidieran hacia dónde debía ir la inversión económica y el desarrollo social de los municipios de la provincia. Para algunos era perder poder, para mí era ganar legitimidad al momento de ejercer el cargo con que los sanjuaninos me han honrado”, aseguró Uñac.

Sobre el final, Uñac dijo que sus últimas palabras eran para dejarles un compromiso personal y un pedido particular: el compromiso con los cinco candidatos a intendente de Jáchal es que sigan mirando a la gente a la cara, en las buenas y en las malas.

“Donde haya un sanjuanino debe haber un Estado presente acercando soluciones, convirtiendo esas necesidades en un derecho, porque habitamos una de las mejores provincias de la República Argentina", expresó el Gobernador.

Los candidatos

- El ex intendente y candidato a intendente, Jorge Barifusa, dijo que “el mejor ejemplo que estamos dando a la gente es que a pesar de las diferencias que podemos tener estamos todos juntos apostando a que Sergio Uñac siga siendo nuestro gobernador”.

- El candidato a intendente Rodrigo Ferreira señaló que seguirán trabajando sin descanso y militando en las calles.

- Matías Espejo, candidato a intendente y actual subsecretario de Medicina Preventiva de la Provincia, aplaudió el clima de fiesta que había en el club. “Qué linda fiesta en este día tan especial donde la Corte Suprema nos dice que el gobernador puede volver a ser gobernador para darle continuidad a este proceso de transformación”.

- Otro candidato a intendente, Pablo Pérez, puso énfasis en su conocimiento de Jáchal. “ Ahora tenemos una gran oportunidad y estoy seguro que el 14 de mayo vamos a tener un gobernador que se llama Sergio Uñac”, dijo Pérez.

- Jorge Luis Codorniu, candidato a intendente de Jáchal, dijo que su sueño y el de su equipo es construir una vía de comunicación con la Ciudad de San Juan como la que Jáchal se merece. y seguir trabajando en viviendas y en producción.

Miguel Vega actual intendente y candidato a diputado provincial departamental, agradeció a Uñac por el apoyo de todos estos años para Jáchal.

Antes de ingresar al Club, el Gobernador mantuvo un encuentro con periodistas jachalleros y visitó la obra del nuevo Hospital San Roque de Jáchal, que será inaugurado el 28 de abril. Éste será el tercer hospital más grande de la provincia, realizado con fondos de Fideicomiso Minero y Fondos Provinciales.

(Fuente: Prensa Gobierno de San Juan)