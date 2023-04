Vicente Mut pide que los fondos de salud los manejen los municipios

El candidato a intendente a Santa Lucía por Juntos Ganamos, Vicente Mut respondió a uno de los vecinos esta noche en ‘El Barrio Pregunta’, dio su visión de qué hacer con el dinero de coparticipación provincial.

“La ley de coparticipación es una ley científica, se basa en el relevamiento de datos de los censos y la aplicación de los recursos según sea la nación, la provincia o municipio”, dijo y agregó, “el primer acceso se llama atención primaria de la salud eso debe estar administrado por los municipios”.

En este sentido critico la a la actual gestión por cómo se administran esos fondos, “yo no sé en qué cabeza cabe, que esta ley de coparticipación que tiene la provincia que no haya considerado que todo ese dinero deba ejecutarse en el municipio”. Asegurò que de ese modo los vecinos van a tener el lugar más cercano para quejarse si la atención no es buena.

El Barrio Pregunta será un paso adelante en el modo tradicional de producir un programa televisivo de San Juan donde se habla de política, tendrá el ingrediente principal, la participación de los vecinos ofreciendo así una mayor proximidad con sus candidatos con la Conducción de Daniel Tejada.

El Staff del programa:

Producción: Federico Gómez

Conducción: Daniel Tejada

Web: Adrian Tejada -Alejandro Sánchez – Fabián Ramírez

Fotografía: Jazmín Zabala

Edición: Andrés Miret

Jefe técnico: Alejandro García

Control en Canal 13: Santiago Pacheco

Graph: Ana Clara Rubio

Móvil: Luis Córdoba

Cámara de móvil: Pablo Villena