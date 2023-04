Caminata en Santa Lucía junto a Juan Sancasani: "La gestión de un municipio es más que barrido y limpieza"

En compañía del candidato a vice gobernador, Cristian Andino, el aspirante a la intendencia de Santa Lucía, Juan Sancassani que brindó su propuesta a los vecinos con el foco puesto en el deporte. “Estamos en una zona más olvidadas del departamento que es la del este, en Alto de Sierra. La gente cree que necesita un cambio el departamento, nosotros lo estamos ofreciendo y queremos que el separantemente crezca”, expresó al móvil de Canal 13.

“Lo deportivo le hace falta mucho al departamento, acá no se fomenta, hacen un payón pero no está funcionando no tienen un profesor que les de clases”, criticó y en el mismo sentido agregó, “las instituciones deportivas no reciben apoyo del departamento lo poco que reciben es del gobierno, nosotros creemos que esas son las salidas”.

A su turno, Andino dijo que Sancassani tiene una mirada de estado municipal, “como la que tenemos nosotros en San Martin y que se puede hacer. El municipio no solo es alumbrado barrido y limpieza sino el motor del desarrollo, esto es hablar de educación, de vivienda”.