Javier Milei viene San Juan y desde su partido, preparan un operativo de seguridad para recibirlo

La candidata a gobernadora Paola Miers, del frente de Javier Milei, afirmó a Canal 13 que el político que encabeza su fórmula a nivel nacional, vendrá a San Juan el próximo sábado. Pero como en algunos lugares se han registrado, según comentó ella, atentados no brindarán mas datos por el momento.

"Ya que en algunos lugares hubieron atentados y estamos resguardando su seguridad. Cuando tengamos todo, se los vamos a detallar", indicó la candidata a gobernadora.

Por otro lado, reconoció que están al tanto de la aceptación que tienen los sanjuaninos hacia Javier Milei. Y que en este sentido muchos vecinos se acercan a los miembros de la Subagrupación, para compartir sus problemáticas y destacar que políticas como la entrega de kits alimenticios, ya no satisfacen sus expectativas. Los miembros de la comunidad sanjuanina ya no quieren planes, quieren trabajo digno.

"La gente está muy cansada de la corrupción en la política, quiere un cambio, necesita un cambio. Nos dicen que no quieren mas planes, que quieren un trabajo genuino. Ya con una bolsita de comida no se los puede "comprar", porque una bolsita no dura nada, 48 horas. Ellos realmente quieren cambiar su vida y lo quieren hacer a través de trabajo genuino"., expresó Miers.