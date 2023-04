Mundial Sub 20 en San Juan: Uñac confirmó que lo llamó ‘Chiqui’ Tapia

Sergio Uñac está ilusionado con que San Juan sea sede del Mundial Sub 20 .

24 horas después de que Argentina sea confirmada como sede del Mundial Sub 20, el gobernador Sergio Uñac fue consultado sobre el tema. Al respecto, el mandatario contó que durante su visita en Calingasta lo llamó el sanjuanino presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, quien le confirmó que el país había sido oficializado como sede. ‘Estamos ilusionados’, precisó sobre las chances de que San Juan sea una de las sedes de la cita mundialista juvenil.

‘Estando en Calingasta me llamó para comentarme que ya había sido anunciado que Argentina es sede del Mundial Sub 20. Por lo que estamos haciendo fuerza para que San Juan sea una de las sedes donde se jueguen los partidos. Yo estoy muy confiado, pero no puedo adelantar cosas que tienen que definir FIFA y AFA ', expresó el Gobernador.

Luego el mandatario agregó: 'Ellos saben la infraestructura que tenemos, y saben cuál es la capacidad organizativa que tiene la provincia, por lo que estamos muy esperanzados', cerró Uñac.