Guevara apuntó a Martín por la inseguridad en Rivadavia

El entrevistador, se dirigió al candidato Francisco Guevara de esta manera: "Mi pregunta es hacia el señor Guevara, quiero saber que proyectos tiene sobre seguridad sobre Rivadavia. Porque hay muchos vecinos que necesitamos mucha seguridad, más cuando los chicos salen, son asaltados, bueno, y todo lo que lleva al tema de seguridad

En este sentido Guevara dijo: Esta es una problemática que se repite prácticamente en todo el Departamento. Y hay dos opciones frente a eso, decir lo que algunos dicen, es un problema de provincia, no me corresponde, o involucrarse. Y yo decido involucrarme, y mi equipo de trabajo también. Y por eso uno de los ejes de campaña nuestro es justamente el tema de seguridad. Un intendente no puede mirar para otro lado, no puede decir solamente, ah, bueno, corresponde a la provincia. Algo en lo que creo que un intendente en eminencia debería estar presente".

Por lo tanto, según los dichos del candidato, lo que harán es en primer lugar trabajar en lo que es la flota, la policía comunal. Hay muchos bandidos en el departamento abierto, hay que hacer ahí mucho foco. Y la segunda acción que llevarían a cabo sería generar contención social. No dejar ningún joven en la calle. Generar agenda cultural, deportiva", expresó el candidato.

Finalmente, afirmó que piensa llevar a cabo este tipo de políticas a través de cámaras municipales, principalmente en los ingresos del Departamento que se acopien en lo que es el CISEM. Modernizando la flota comunal, con nuevas movilidades. Nosotros la seguridad la vamos a ocupar y a hacer cargo.