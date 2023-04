Ley de Alcohol cero: "En rutas nacionales se va a aplicar, veremos en las provinciales"

El pasado 13 de abril se aprobó la ley de alcohol cero al volante en la Argentina, entre quienes no acompañaron el proyecto estuvo la sanjuanina Graciela López, quien habló con el móvil de Canal 13 sobre la razón de su voto.

En este sentido, la senadora explicó 'se votaron varias leyes muy interesantes, luego de una frustrada situación que se vivió la semana anterior, cuando se retiró parte del quórum de la oposición'. Entre ellos estaba la Ley de Alcohol Cero al volante. 'Como es ya es de público conocimiento, no acompañé ese proyecto, más allá de que está toda mi empatía y solidaridad con quienes han perdido sus seres queridos' indicó la funcionaria.

A esto le sumó que la razón de su voto fue porque considera que los diputados y senadores 'no hemos estado a la altura de la circunstancia y podríamos haber hecho una ley mucho mejor'. Por ello expresó que en su ideal en esta ley podrían haber profundizado más acciones. 'Podría contemplarse sanciones, donde se contempla la educación con más énfasis, la posibilidad del conductor designado, la posibilidad de quitar la licencia cuando es repetida la situación del alcohol al volante' ejemplificó López.

Luego añadió 'no es que esté en contra de la cuestión cero, porque en cierto modo podría uno como sanjuanina hablar de que afecta la parte productiva. Pero yo creo que no va a caer la industria'. A su vez, apuntó 'sí, me parece que nos hemos quedado muy cortos, porque esto no es más que un pañuelo para secar las lágrimas, porque era la oportunidad para haber revisado la ley y no haber cambiado solamente artículo'.

Sobre su aplicación detalló que la adhesión es a rutas nacionales, 'en la provincia necesita de una adhesión y veremos cómo se plantea esto desde en la cámara de Diputados'.