Picón criticó la poca planificación de servicios en los nuevos barrios de La Bebida

Esta noche en la tercera emisión de "El Barrio Pregunta", la candidata fue consultada por un vecino rivadaviense acerca de la problemática en la detención de la construcción de un laboratorio municipal en la zona de La Bebida.

El entrevistador indicó: "Mi nombre es Gonzalo Romero, soy vecino del valle o CGT de Rivadavia 515. Mi pregunta va dirigida hacia la candidata Nancy Picón. Escuchaba recién que una de las propuestas de campaña sería la construcción de un laboratorio municipal en la zona de lo que es la bebida. Realmente quisiera saber cuáles han sido las propuestas o las acciones que se han generado desde el municipio, porque lamentablemente la realidad es otra, en lo que es La Bebida y Marquesado. Como usted ahora como candidata a intendente, pero también en su momento como directora de Acción Social, ¿Cuáles fueron realmente las propuestas que se implementaron? Porque la verdad que, para ser honestos, no se replican en la realidad. ¿Queda clara la pregunta? ".

A lo que la candidata expresó: "No coincido mucho, porque en realidad un dato que no es poco para dejar pasar, es que nosotros cuando ganamos las elecciones pasadas, en la bebida fue la primera vez que ganamos en todas las mesas, ¿no? Eso quiso decir el apoyo que le dio La Bebida al intendente, donde hicimos un trabajo social muy fuerte y donde continuamos haciendo un trabajo social muy fuerte. Creo que el laboratorio municipal con fondos nacionales se puede colocar, de hecho desde el Ministerio de Salud hay fondos específicos, partidas específicas para eso, y así vamos a trabajar para ponerlo en ese lugar. Nosotros hemos hecho un trabajo social impresionante en la bebida hoy, yo puedo decir que camino cada uno de los sectores de la bebida y los vecinos lo reconocen", expresó Picón.

Finalmente, la candidata se refirió al tema y sentenció.

"Sin embargo, hoy tenemos una problemática, que eso es verdad, un nuevo barrio muy grande que se entregó donde no hay centro de salud, no hay comisaría, no hay escuelas. Bueno, desde ese lugar tenemos que trabajar mucho con los vecinos para poder volver a ubicarlos y sacarles esa problemática que tienen en este momento. Por supuesto que vamos a seguir trabajando con eso".