Baistrocchi: "No hay carencia ni pocos candidatos para presentarse"

Luego de que el Presidente hiciera pública su decisión de no postularse para una reelección en el próximo mes de Octubre de 2023, el intendente de la Capital Emilio Baistrocchi fue uno de los que se expresó al respecto ante las cámaras de Canal 13.

"Me estoy enterando por vos. No puedo hacer futurología, no puedo decir cómo va a repercutir" la decisión de Alberto Fernández en el mercado cambiario.

"La política es generación de resultados, esos resultados en el país no se estaban dando. Por lo visto el Presidente tomó la decisión de dar un paso al costado para una eventual candidatura pero acá hay dirigentes, de los distintos colores políticos, de los diferentes ámbitos, que van a representar a los diferentes espacios políticos", manifestó Baistrocchi.

