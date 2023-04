Cierre picante entre candidatos en el tercer programa

En la tercera edición del nuevo programa del 13, "El Barrio Pregunta", el estudio de televisión recibió a los protagonistas rivadavienses. Los vecinos del Departamento se acercaron para consultar sus inquietudes, a siete de los postulantes propuestos para dirigir el destino de Rivadavia, de cara a las elecciones del 14 de mayo.

En esta ocasión, hubo momentos picantes, en los que los candidatos fueron confrontados por sus entrevistadores y otros en los que los postulantes coincidieron en las principales problemáticas que presenta el Departamento.

Entre los temas mas consultados, se destacaron la inseguridad, el rol de los concejales y las uniones vecinales, la problemática acerca de las cloacas y los proyectos de otras gestiones que fueron abandonados.

Por otra parte, hubo críticas ante la ausencia de una de las candidatas y un fuerte revés al actual intendente de Rivadavia. También, muchos vecinos coincidieron en la necesidad de que los políticos no olviden los distritos departamentales de Marquesado y La Bebida.

Finalmente, los candidatos tuvieron oportunidad de destacar una parte de sus propuestas, comprometiéndose a mejorar el Departamento.

- Walter Vazquez, candidato a Intendente de Rivadavia, subagrupación 'Vamos San Juan', Frente 'San Juan por Todos':

“Voy a decirle al vecino que tenemos la mejor propuesta para el departamento. Nosotros pensamos en un desarrollo, pensamos en un modelo en el cual esté incluido todo el departamento, cada uno de los sectores. Vamos a trabajar sobre el comercio, sobre el servicio para generar el trabajo, vamos a trabajar sobre los jóvenes, vamos a apostar a que los jóvenes puedan estudiar y puedan trabajar. Vamos a apostar a la inclusión, a los adultos mayores, al deporte y a la cultura en los barrios”

También: “Vamos a trabajar mucho en la transparencia, que es algo que vengo haciendo como concejal y mi compromiso es el 10 de diciembre trabajar con el acceso a la información pública y que en el departamento de Rivadavia la gestión municipal haga licitaciones y que permita competencia y concurrencia”.

- Francisco Guevara, candidato a Intendente por Rivadavia, subagrupación 'Vamos San Juan', Frente 'San Juan por Todos':

“Querido vecino y vecina de Rivadavia, quienes hoy están acá en su mayoría Raúl Ibaceta, Nancy Picón, quien no vino a dar la cara por los problemas que tenemos en Rivadavia, Sergio Miodowski, son parte del mismo equipo, son parte de lo mismo. Son responsables de que vos tengas las veredas rotas, son responsables también de que no tengas asfalto, que en la seguridad se excusen, que vengan ahora a proponer gestiones nacionales, cuando tuvieron la oportunidad, no lo hicieron”.

“Te vengo a pedir como joven, tengo 31 años, vivo en el barrio Camus, trabajo en Rivadavia permanentemente, te ofrezco mi experiencia como director de Cultura, diputado nacional, secretario de Estado de Ambiente. Vamos a gestionar todo lo que sea necesario en los ministerios nacionales, en la provincia, para este departamento que tiene todo por desarrollar”, expresó.

También dijo, “vamos a apostar por el turismo, vamos a desarrollar el deporte, vamos a trabajar con las universidades. Fíjate, no tenemos un centro cultural, acá están los responsables. No tenemos salas venatorias, hay una discusión ahora administrativa, acá están los responsables. Menos uno. No tenemos paseo de artesanos, uno no tenemos, acá están los responsables. Gracias y te pido un voto de confianza a los jóvenes, que tenemos gente nueva, sangre nueva y no tenemos ganas de repetir recetas del pasado".

- Nancy Picón, candidata a Intendenta de Rivadavia, subagrupación 'Cambia San Juan', Frente 'Unidos por San Juan':

“Decirles a los vecinos que aprobaron una vez nuestra gestión y con una muy buena calificación, eso quiere decir que habla de un verdadero trabajo que venimos haciendo. Prometerles que como mujer voy a seguir trabajando por nuestros hijos, por nuestros vecinos”.

Agregó, “no se dejen engañar, que es verdad que hay gestiones pasadas que no han podido lograr lo que esta gestión ha logrado”, al secretario de Ambiente le dijo que “todavía tenemos una deuda, Secretario, el Parque Faunístico no está cobrando y nosotros seguimos manteniendo y cuidando los animales que están en recuperación. Por lo tanto, no es sólo hablar, hay que hacer”

También, “nosotros tenemos que seguir haciendo, vamos a seguir haciendo. Soy una mujer que se para y con quien habla genera la confianza que tiene que generar. Así que pedirles el apoyo a los vecinos para seguir trabajando más juntos que nunca para que este Rivadavia que despertó en el 2015 deje de crecer. Despertó en el 2015, no dejé de crecer”.

- Luis Camargo, candidato a Intendente de Rivadavia, subagrupación 'Rugido de la Libertad', Frente 'Desarrollo y Libertad':

“Como bajamos la línea de Milei, que está buscando una transparencia, está buscando eliminar la casta política, está buscando que todos controlen el gasto público y que sea algo completamente transparente y evitar de cualquier forma cualquier tipo de malentendidos en el gasto público”.

Para finalizar agregó, “eso lo vamos a hacer juntos con todos. Tenemos que estar más unidos que nunca para poder controlar y valorar verdaderamente qué es lo que el Estado gasta”.

- Raúl Ibaceta, candidato a Intendente de Rivadavia, subagrupación 'Cambia San Juan', Frente 'Unidos por San Juan':

“Solamente agradecerle por el toque que han generado ustedes que nos podamos presentar. Yo quiero decirle al vecino que me siento totalmente capacitado. Mis 45 años de trabajo en el municipio me han dado mucha sapiencia, me han dado conocimiento de cómo manejar un municipio” dijo y cerró, “agradecerle a todos los que estamos acá en la mesa por el respeto que hemos brindado a esta conferencia”.

- Marcelo Delgado, candidato a Intendente de Rivadavia, subagrupación 'Vamos San Juan', Frente 'San Juan por Todos':

“Vecina, vecino, muchas gracias por el tiempo que nos han dado en sus casas, por la confianza de abrirnos cada hogar. Queremos decirle que estamos preparados, tenemos un equipo, tenemos un plan para Rivadavia, que vamos a cuidar lo bueno que hoy tiene Rivadavia y vamos a proyectar lo nuevo, un municipio ágil, dinámico, transparente, pero también que respete las cargas que tiene el vecino en cuanto a sus tasas, sus impuestos”, dijo y finalizó, “nos impida la ética del cuidado y vamos a cuidar a todos y cada uno, pero especialmente a los más vulnerables”.