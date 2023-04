Guevara quiere crear gabinetes psicológicos en Rivadavia, mirá donde

Este jueves durante la tercera edición de "El Barrio Pregunta", los vecinos de Rivadavia entrevistaron a seis de sus candidatos. En esta ocasión una votante eligió a Francisco Guevara para consultarle sobre las propuestas de gabinetes psicológicos para el Departamento.

La entrevistadora de Rivadavia dijo: "Yo quería saber que propuestas traen para la salud mental, mas con los hechos lamentables que están sucediendo ultimamente". A lo que Guevara le contestó, "Es un tema que hay que trabajarlo y ocuparse también. Nosotros cuando planteé recién la situación de pandemia, digo que estamos atravesando y que ha sido una de las problemáticas que atraviesa el mundo, y que hasta algunos profesionales han escrito algunas publicaciones respecto a qué es la próxima pandemia. Hemos visto nosotros, como vecinos, podemos observar lamentablemente las situaciones que se atraviesan en lugares muy vulnerables de Rivadavia. Y ahí es cuando yo planteo abordar la temática desde el deporte, desde la cultura y de manera profesional también", expresó el candidato.

Luego de ello Guevara, sumó a su comentario que el municipio, no debe mirar para otro lado y excusarse en que no son temas municipales. Declaró en este sentido: "Hoy las gestiones municipales tienen que involucrarse en lo que le pasa a cada rato al vecino. Desde que nace el vecino hasta como está pasando ahora que no tenemos salas velatorias. Es tremendo, que siendo casi 100.000 habitantes, no se ponga en discusión la sala velatoria y una eje de campaña, porque yo creo que se tendría que haber cerrado hace rato. Y con respecto a salud mental, tenemos que armar gabinetes psicopedagógicos y trabajadores. Puntualmente también en los clubes deportivos. Hoy día en los clubes deportivos y privadarios necesitan acompañamiento en la gestión principal, armar equipos y gabinetes técnicos que acompañen a los jóvenes que participan dentro de ese club", expresó.

Finalmente, concluyó su comentario con la siguiente cita.