Ibarra cruzó a las gestiones anteriores por un barrio de Rawson

La semana de Vamos San Juan empezó con fuerte presencia en el departamento de Rawson. Los candidatos a intendentes recorrieron distintos puntos del departamento. Y entre ellos, Mauricio Ibarra caminó el Barrio Franklin Rawson y, según lo que le comentó al móvil de Canal 13, la zona está igual que cuando el dejó de sr intendente.

‘La zona está igual a cuando me fui del municipio’, dijo el candidato a intendente uñaquista cruzando a los ex intendentes Juan Carlos Gioja y Rodolfo García, que lo sucedieron. Además, contó que recorrió el lugar y que le trajo mucha nostalgia, pero también preocupación porque los vecinos le aseguraron que las anteriores gestiones no pisaron nunca el barrio.

Consultado sobre medidas concretas a llevar a cabo en la zona, que ha tenido un importante crecimiento, Ibarra aseguró que construirá un Centro Integrador Comunitario (CIC). El candidato expresó: ‘Aquí necesitan más atención, más servicio. Vamos a construir acá en todos estos barrios que son de la calle San Miguel para el Oeste, vamos a construir un CIC que nos permita la posibilidad de que en mi calidad de intendente pueda yo venir acá a atender a la gente’

Luego añadió: ‘Hay una ciudad inmensa de este lado, casi llegando a la montaña, digo, se está erigiendo una enorme cantidad de barrios, de casas, de familias que viven ahí y necesitan que la municipalidad no esté tan lejos como está hoy. Tienen que ir a una municipalidad cerca y un intendente todavía más cerca y eso es lo que voy a hacer. Venir y estar con ellos, construir lo que falta, construir el futuro para que todos podamos vivir cada día mejor’.