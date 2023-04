Carlos Astudillo: ‘Este es el modelo que vamos a poner en las urnas’

Este miércoles, el gobierno de la provincia recibió el informe de Impacto Ambiental del Proyecto Hualilán. En el acto de presentación, el ministro Carlos Astudillo destacó que el proyecto pueda avanzar gracias al Gobierno de la provincia, y aseguró: ‘Este es el modelo que vamos a poner en las urnas’

En el acto, Astudillo le pidió a los sanjuaninos que el 14 de mayo elijan nuevamente al proyecto San Juan. 'El modelo de San Juan que dentro de 18 días vamos a poner de nuevo a las urnas. Es el modelo que es obligación de ustedes volver a defender, porque ustedes quieren seguir creciendo y hemos demostrado que con ustedes se puede crecer'

El ministro aseguró que todo lo logrado por la provincia en materia de minería no hubiese podido ser posible sin el apoyo de los sanjuaninos. ‘No lo pudiéramos haber hecho si los sanjuaninos no acompañan a este modelo de gobierno, y no son parte de este modelo de gobierno'