El vecino que acorraló a Sirera por su pasado en Cambiemos

Este jueves, en el cuarto programa de El Barrio Pregunta, un joven vecino pocitano 'acorraló' a Matías Sirera, cadndiato a intendente pde Pocito por Desarrollo Libertad por su pasado en Cambiemos.

Ante la consulta del muchacho sobre su paso de un espacio politico a otro, Sirera contó: 'Yo en el 2011 fui candiato por una lista radical-bloquista y el partido de Rodolfo Colombo. Luego en el 2015 trabajé para que al departamento lelgue Juntos por el Cambio, pero después me lleve una desilución muy grande por el frente, me volvieron a convocar en 2019, pero les dije que no, hasta que me convocaron de Desarrollo y Libertad y me interesó mucho su propuesta, por lo que hoy en día estoy en la línea de Milei'.