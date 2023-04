Andino y Guevara con vecinos de La Bebida: "esta zona de Rivadavia está muy postergada"

En la previa de la campaña, los candidatos ya caminan barrios y se reúnen con los vecinos para sembrar votos de cara a las elecciones 2023, cada vez más cercanas en la provincia. Francisco Guevara, candidato a intendente por Rivadavia y Cristian Andino, compañero de fórmula de Sergio Uñac a la vice gobernación pararon por La Bebida.

“Seguimos esta recogida por la provincia de San Juan qué es lo que nos ha pedido el gobernador, trayendo el saludo afectuoso de Sergio Uñac y acompañando a nuestro candidato de Rivadavia”, dijo Andino al móvil de Canal 13.

Remarcó que esta zona de Rivadavia se asemeja a San Martín cuando comenzó su gestión al frente del palacio municipal, “no había nada de asfalto, no había plazas”. Acto seguido, aseguró que se ve muy reflejado en la figura de Guevara, “gustoso de acompañar a Francisco las ganas de transformarse cada vez de transformar Rivadavia”.

A su turno, el secretario de Ambiente dijo que “hace varias actividades que nos viene acompañando en las campañas, para nosotros es un honor con el futuro vicegobernador de San Juan traer el saludo del gobernador Sergio Uñac y que cuente su experiencia”.

Así mismo reafirmó sus expectativas por dirigir el municipio con tan solo 30 años, como le toco a Andino en San Martín, “a él le tocó ser intendente a los 30 años a mi edad y tenemos el sueño de ver a nuestro pueblo y nuestra comunidad mejor”.

Por último subrayó que es una zona postergada, “en toda Rivadavia hay problemas de asfalto y vereda, todos los vecinos lo padecemos pero acá puntualmente en La Bebida se le suma que no hay espacios verdes, no hay un polideportivo o espacios de contención para nuestros jóvenes para evitar que caigan en otras cosas. Tenemos que darle una agenda cultural y deportiva que no la tenemos”.