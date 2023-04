Tu Candidato: Gonzalo Armando Campos, 'estoy preparado para hacer una excelente gestión'

Gonzalo Armando Campos es candidato a intendente de Capital, del Frente Unidos por San Juan, y por medio de este ping pong de preguntas y respuestas podés conocerlo más.

'La salud está muy despreciada, sobre todo la del ámbito privado' explicó respecto a la salud. Además señaló 'en un sector público se han generado muchas obras muy positivas pero lamentablemente los médicos y quién están dentro del rubro de la salud está muy despreciados económicamente hablando'.

'Yo no soy un político en lo profesional, soy un médico de profesión' explicó a los sanjuaninos. A su vez dijo 'quiero que me acompañen porque tengo un programa, porque me he preparado y porque definitivamente hoy en día creo que estoy muy preparado para hacer una excelente gestión'.