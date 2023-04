Uñac sobre la resolución del Tribunal Electoral: "No hay limitación constitucional, puede haber un capricho"

Luego de que brindara su mensaje anual en la Cámara de Diputados este lunes, el Gobernador brindó una conferencia de prensa donde respondió preguntas de los periodistas entre ellas la resolución del Tribunal Electoral sobre su candidatura para las elecciones de mayo.

"Lo desarrollado hace algunos minutos tiene que ver con cumplir con el precepto constitucional a abrir las sesiones ordinarias", comenzó explicando. Luego hizo referencia al desarrollo de su discurso: tema viviendas, docentes, salud pública, entre otros puntos.

En cuanto a la Resolución del Tribunal Electoral sobre la desestimación de todos los planteos presentados en contra de su candidatura, Uñac manifestó que: "nada que decir, salió a favor de lo que nosotros veníamos diciendo, no hay una limitación constitucional, puede haber un capricho de un sector, una posibilidad o una pretensión de proscribir a un candidato".

"No hay ninguna limitación constitucional con seguridad, el Tribunal así lo dijo, pero si hubiese sido al revés la decisión, yo hubiese acatado como cuando judicializaron la eliminación de las Primarias y me salió en contra en la primera instancia, y yo no dije nada, acatamos", agregó el Gobernador.

"Quienes integramos los distintos poderes del Estado sabemos que las resoluciones de las justicia uno puede compartirlas o no, pero debe acatarlas", siguió expresando el Primer Mandatario.

"Yo estoy convencido, si no no me hubiese presentado, pero en el caso de que no fuese así voy a ser absolutamente respetuoso. Hasta ahora cada una de los desafíos judiciales que planteó la oposición ,tanto la interna como la externa, nos han ido dando la razón", dijo.

"Seguro ellos seguirán apelando el resultado de la decisión", expresó Uñac, "y nosotros seguiremos acatando el resultado de las apelaciones".

Luego se refirió a la consulta de un periodista sobre viajes y encuentros con funcionarios nacionales, y gobernadores, como es el caso de Córdoba, a reunirse con Juan Schiaretti, su par de esa provincia.

"Tengo una excelente relación con Juan. Lo he visitado, me ha visitado él, su esposa es de San Juan. Hemos compartido muchos momentos, no tengo un viaje previsto antes del 14 de Mayo porque obviamente está todo muy signado por los desafíos políticos y hay una agenda muy nutrida respecto de eso", explicó Uñac.

"Después del 14 (de mayo) seguro con él y con otros dirigentes, con otros gobernadores, siempre de mi espacio, aunque conversamos con todos, seguro tendremos alguna reunión", sostuvo.

Mirá el video de la conferencia de prensa al principio de la nota.