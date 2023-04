Impugnación a Uñac: "Yo no la firmo, para ser campeón hay que ganarle a todos"

En la inauguración del bunker del candidato a capital Eduardo Cerimedo, Marcelo Orrego fue consultado por el móvil de Canal 13 sobre la impugnación de Sergio Uñac que fue rechazada por el Tribunal Electoral, la cual no fue firmada por él.

“Yo soy parte de un frente electoral, yo no he firmado esa impugnación, lo ha hecho el Pro y la Unión Cívica Radical”, al respecto agregó, “yo no creo que puedo ser juez y parte, soy candidato y honestamente no creo que Uñac puede ser candidato no porque lo digo yo, lo dice la constitución provincial en su artículo 175”.

Pese a esto y a la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia expresó que “para ser campeón hay que ganarles a todos, trabajo para eso. Lo mío esta puesto en la política para ver como toco más puestas y convencer a muchas personas que quieren realmente un cambio en la provincia”.

Por último expresó, “yo respeto enormemente a quien gobierna y a quienes gobernaron antes creo que es el momento de dar vuelta la página y que venga la impronta de la innovación”.