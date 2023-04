Uñac: "No tienen ningún tipo de fundamentación legal"

En el marco de la entrega de viviendas en 25 de Mayo, Sergio Uñac respondió una pregunta de la prensa vinculada a la posible presentación que hará la oposición sanjuanina ante la Corte Suprema de Justicia contra su candidatura a Gobernador para las próximas elecciones.

Uñac dijo que "está absolutamente comprendido que puedan hacer lo que deban hacer. Yo lo que siempre he dicho, vamos a hacer muy respetuosos de lo que la justicia determine. Yo estoy seguro, lo digo como hombre del derecho que no tienen ningún tipo de fundamentación legal para hacerlo, pero si ellos deciden hacerlo yo soy muy respetuoso, no solo de la presentación si no del resultado".

Ante la inquietud de Canal 13 de que si él considera que es una medida para proscribirlo, el Gobernador manifestó que "yo entiendo eso pero al final no es lo que entienda lo que vale, si no lo que entienda la Justicia. Así que para dirimir cualquier tipo de duda está bien que lleguen hasta el máximo tribunal nacional".