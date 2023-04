Carlos Gómez: ‘Es un gran desafío el que afrontamos, queremos hacer las cosas bien’

En la previa del primer programa de El Barrio Pregunta, dijo presente Carlos Gómez. El hombre de la Agrupación Virgen de Fátima se presenta como candidato a intendente por Vamos San Juan y en la antesala le aseguró al móvil de Canal 13: ‘Es un gran desafío el que afrontamos, queremos hacer las cosas bien’.

Luego, sonriente, y fiel a su estilo entró al estudio. No sin antes lamentarse por los candidatos que no fueron invitados al primer programa y decidieron no ir.