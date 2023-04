Caroprese: "Chimbas ha tenido solo obras de maquillaje"

El candidato a intendente del departamento del norte del Gran San Juan, Federico Caroprese por el giojismo, le respondió a un vecino que lo cuestionó sobre su propuesta de trabajar de forma “profunda’ en la comuna.

“El departamentos de Chimbas ha tenido ciertas obras de maquillaje en cuanto a las avenidas principales, calle Mendoza, calle Salta, calle Tucumán", dijo y agregó, “en el chimbas de adentro, hay un dato que es inobjetable, vivo a dos cuadras de la plaza principal del departamento y en mi barrio no hay pavimento”.

Al respecto agregó que ese hecho en particular se replica en muchos otros, “no solo es en el tema el embellecimiento si no también a las obas de infraestrutura, como acequias”. Aseguró que hay que empezar a entender un Chimbas que sea vivido por los vecinos, “que no sea solamente a los efecto s de hacer publicitado a nivel provincial, hay que empezar a proyectar y trabajar”, finalizó.

El Barrio Pregunta representa un paso adelante en el modo tradicional de producir un programa televisivo de San Juan donde se habla de política, tendrá el ingrediente principal, la participación de los vecinos ofreciendo así una mayor proximidad con sus candidatos con la Conducción de Daniel Tejada.

El Staff del programa:

Producción: Federico Gómez

Conducción: Daniel Tejada

Web: Adrian Tejada -Alejandro Sánchez – Fabián Ramírez

Fotografía: Jazmín Zabala

Edición: Andrés Miret

Jefe técnico: Alejandro García

Control en Canal 13: Santiago Pacheco

Graph: Ana Clara Rubio

Móvil: Luis Córdoba

Cámara de móvil: Pablo Villena