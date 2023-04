Más que puntual: Federico Caroprese, el primero llegar y ayudar

Este jueves 6 de abril, casi 45 minutos antes del comienzo del nuevo programa de Canal 13, ‘El Barrio Pregunta’, el primero en llegar a los estudios fue Federico Caroprese. Uno de los candidatos a intendentes de San Juan Vuelve en Chimbas se presentó sonriente y ayudó a correr uno del banner de la entrada.

Caroprese que, a pesar de su juventud, hace tiempo que camina la política en el departamento, llegó con buen ánimo y se saludó afectuosamente con José ‘Pepe’ Camacho, uno de los ex intendentes chimberos y que vuelve a presentarse, pero en esta oportunidad por el uñaquismo.

Hace unos días, de paso por Banda Ancha, el candidato del giojismo aseguró que el diferencial que tiene su proyecto con el de Daniela Rodríguez (también candidata de San Juan Vuelve) es la coherencia ya que 'no fue de un cordón al otro', haciendo referencia Gramajo.

El chimbero remarcó que él siempre se mantuvo en una misma postura, sin cruzarse de vereda en ningún momento. 'Creo que la diferencia nuestra se marca con la coherencia que hemos tenido donde trazamos una línea y no hemos ido de cordón a cordón, no sé si me explico. Estoy hablando de la posición de coherencia nuestra. En segundo lugar, nuestra posición de mantener y recrear lo que sería la renovación en el departamento, porque nosotros somos parte de eso. Nosotros tenemos un grupo de candidatos que nunca han sido funcionarios públicos, yo tampoco lo he sido', expresó.