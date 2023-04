Carlos Gómez cruzó a la actual gestión por la atención sanitaria en Chimbas

En el primer programa de El Barrio Pregunta, además de que los vecinos presentes en el estudio tuvieran la oportunidad de consultarle cosas a sus candidatos, también pudieron hacerlo los chimberos y chimberas que eligieron participar a través de la línea de WhatsApp.

Justamente, un televidente de Canal 13, a través de un mensaje le consultó al candidato a intendente de Vamos San Juan, Carlos Gómez sobre su opinión de que vecinos de Villa Mariano Moreno se movilicen al Hospital de Albardón para hacerse atender. En este sentido, el uñaquista cruzó a la actual gestión calificando de vergonzoso el hecho de que chimberos recurran a centros de salud de otros departamentos para satisfacer sus necesidades sanitarias.

‘Chimbas tiene solamente un microhospital que no tiene todos los servicios, porque en la mañana tiene atención de especialidades y en la tarde urgencias. Es decir, que se quiebra una persona a las 2 de la tarde y no hay médicos, no hay internación, sino que debemos de derivar a estos pacientes a los dos grandes hospitales, por lo cual afirmo que Chimbas necesita tener su propio hospital’, aseguró Gómez.