El Barrio Pregunta: en un minuto los candidatos pidieron el voto a los vecinos

La noche del jueves fue especial para los vecinos de Chimbas, ya que fue el epicentro del nuevo programa de Canal 13. 'El barrio pregunta' es el ciclo donde los vecinos asisten a un estudio televisivo y pueden entrevistar a los candidatos que pretenden guiarlos en la próxima gestión. En este marco, 6 de los candidatos estuvieron presentes y se sometieron al cuestionario de los ciudadanos.

Tras varias preguntas, los candidatos: Andrés Chanampa, Mario Torrejón, Daiana Luna, Federico Caroprese, Carlos Gómez y José "Pepe" Camacho, dieron sus palabras finales. En cada una de las alocuciones expresaron palabras en torno a Semana Santa y luego sintetizaron sus deseos de ser quien encabece la gestión municipal.

Federico Caroprese, quien es candidato a intendente por la subagrupación San Juan Vuelve, señaló 'El 14 de mayo son las elecciones en la provincia de San Juan, le pido toda la ciudadanía chimbera que tengamos responsabilidad cívica y que no vayamos con enojo, que no nos enojemos con la política, ni tengamos ese rencor con los políticos'. En la misma línea les pidió a los vecinos 'analicemos todos los candidatos y veamos si realmente viven en el departamento, que se preocupen por el departamento o si realmente es una pantalla decir que viven en departamento'.

A su vez, mencionó 'por sobre todas las cosas veamos que hay gente nueva gente que no ha estado en la gestión, que no ha sido funcionario público. Nosotros no somos parte del problema, queremos ser parte de la solución, queremos que confíen para que en Chimbas sembremos la obra más importante que es el verdadero amor por el departamento'.