Mario Torrejón contó cuál es el plan de seguridad para Chimbas

Este jueves, en el primer programa de El Barrio Pregunta pasó el pastor Mario Torrejón. El candidato a intendente de Unidos por San Juan contó cuál es el plan de seguridad que planea para Chimbas.

Natalia de la Villa Sarmiento le consultó sobre la inseguridad en el departamento y su plan. 'La inseguridad que tenemos en el departamento es muy grande y no hay ningún tipo de solución en la actualidad porque no hay un plan. Si lo hubiera no llamaría la atención la inacción de los gobernantes del departamento', empezó contestando.

Luego explicó que tienen una propuesta de un plan estratégico de seguridad. El mismo se dividirá en circunscripciones y que las acciones de estos funcionarios municipales trabajarán coordinadamente con la Policía de San Juan y la Gendarmería.