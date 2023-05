Garcés: "Fue un baldazo de agua fría esta decisión de la Corte Suprema"

Desde la sede del PJ Robert Garcés, secretario de Vivienda y Hábitat, y candidato a intendente de Calingasta, dialogó con el móvil de Canal 13 analizando la situación que se vive por estas horas vinculado a las elecciones del domingo.

"Fue un balde de agua fría esta decisión; me parece irresponsable de la Suprema Corte de Justicia de anular las elecciones en San Juan para Vicegobernador y Gobernador a 5 días de las elecciones. Me parece una falta de respeto no solo a los candidatos si no a la ciudadanía sanjuanina", sostuvo.