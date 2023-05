Lorenzo aseguró que suspender las elecciones es 'un desprecio a los sanjuaninos'

Pasadas las 15:00 del pasado martes 9 de mayo, se conoció la decisión de suspender las elecciones en San Juan por parte de la Corte Suprema. A partir de esto comenzaron a surgir expresiones de múltiples referentes políticos dando su opinión. Acerca de esto uno de los candidatos a quedarse con la intendencia de Capital, aseguró que esto demuestra un 'desprecio hacia los sanjuaninos'.

Carlos Lorenzo, asesor letrado de Gobierno, se expresó sobre la decisión del máximo tribunal en Cien por Hora. Acerca de esto mencionó que es algo que le ha generado mucho dolor, ya que lo hace sentir que los cortistas tienen una suerte de desprecio por la provincia.

'A mi me duele mucho que tengamos instituciones que no respeten las autonomías provinciales, las cuestiones políticas decididas por una provincia, pero básicamente el tiempo en el que se ha resuelto. Esto comenzó en los primeros días de abril y haber resuelto casi al mes una medida cautelar, donde lo que esta en juego es la democracia de una provincia del interior, me parece que demuestra hasta un desprecio por los sanjuaninos', expresó.

Siguiendo en la misma línea, el funcionario provincial mostró su enojo sobre todo con el tiempo que se tomaron desde la Corte Suprema para emitir esta cautelar. En ese sentido mencionó que hubiera sido ideal que al menos lo comunicaran unas 3 semanas antes del domingo 14 de mayo.

'Podrían haberlo hecho con el tiempo oportuno, al menos unos 20 días atrás. Habríamos evitado gasto de dinero y una confusión dentro de la provincia. En derecho se habla de tiempo oportuno. Si ellos consideran que podían intervenir, lo podrían haber hecho tiempo atrás. Es totalmente irresponsable si se quiere', sentenció.