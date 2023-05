El mensaje de Baistrocchi previo a las elecciones: 'Renueven su voto de confianza'

Después de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Nación, el cargo más importante que se elegirá el 14 de mayo será el de intendente. En ese sentido alguien que buscará tener su segundo mandato consecutivo será el actual jefe comunal de Capital. En ese sentido, en su última nota antes del próximo domingo, le pidió a los vecinos que le renueven su voto de confianza.

Emilio Baistrocchi, intendente de Capital, le habló a todos los vecinos de la Ciudad de San Juan durante Cien por Hora. La autoridad departamental recordó cuáles fueron algunos de los logros de su gestión, pero sobre todo recordando el contexto en el que se dieron.

'Le pido a los vecinos que me renueven el voto de confianza. En 3 difíciles años tuvimos inconvenientes que uno no podía imaginar como la pandemia, la inflación más alta de los últimos años y un terremoto en el medio. A pesar de eso hemos podido lograr una gestión importante en obra pública, de acercamiento con el vecino, acercamiento con las instituciones y muchísimos rubros más. Pero sobre todo hemos ordenado un municipio que hacía años que no se hacía', expresó.

Posteriormente el entrevistado hizo hincapié en parte de los trabajos que se realizaron en la vía pública y en los espacios verdes de Capital, en estos casi 4 años de gestión. Sobre este aspecto aseguró que tanto él como su equipo han conseguido cambiar realidades.

'Venimos con 3 años y medio de gestión, creo que hemos logrado cambios y realidades que son notables. Quizás ese sea el plus que hemos tenido. Puede haber alguna queja o crítica por algo que falla, pero yo recuerdo la Capital de hace 4 años sin repavimentarse todos los días como pasa ahora. Por ejemplo en calle Gral. Acha y Mendoza con los faroles colgantes de 1969. Ahora tenemos luminarias LED súper modernas y 38 plazas nuevas. Eso también nos ha permitido un contacto estrecho con el vecino', manifestó.

Por último, Baistrocchi habló acerca de que no se deben realizar promesas que después sean imposibles de cumplir. Por ejemplo mencionó que si durante su gestión colocaron unos 40 kilómetros de asfalto, no va a comprometerse a hacer 100 kilómetros ya que conoce el presupuesto con el que cuentan.